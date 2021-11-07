"Зенит" сыграл с "Уралом" 0:0

Питерский "Зенит" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Размочить счет не удалось ни одной команде. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с 30 очками, "Урал" идет на последнем, 16-м месте с 11 очками. Матч прошел в Екатеринбурге на домашней арене "Урала".

Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте матча. Нападающий Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но был заменен в перерыве, передает ТАСС.

Нападающий Сердар Азмун провел 100-й матч за "Зенит", иранец выступает за петербургскую команду с 2019 года, за это время он забил 61 гол и отдал 23 результативные передачи в разных турнирах.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород", "Урал" на следующий день в гостях встретится с "Крыльями Советов".