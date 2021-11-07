07 Ноября 2021
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Происшествия Московская область
(2004) | Фото

Несколько десятков человек подрались в Домодедово. Инцидент проверяют полиция и прокуратура

Ночью в Домодедово произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Проверку начали полицейские и прокуратура Московской области.

Полицейские узнали о домодедовском побоище из интернета - "В ходе мониторинга сети и социальных сетей было выявлено видео конфликта с участием группы граждан, произошедшего в городе Домодедово. Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены участники инцидента и выяснены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка.

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. "По предварительным данным, вечером 06 ноября 2021 года в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента", - говорится в сообщении.

Новостные Telegram-каналы сообщают, что конфликт начался с перепалки, затем произошла массовая драка, кто-то открыл стрельбу из травматического оружия.

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Несколько десятков человек подрались в Домодедово. Инцидент проверяют полиция и прокуратура

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Теги: массовая драка, домодедово



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