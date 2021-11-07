Больше 1000 человек приняли участие в праздновании Дня Революции в центре столицы

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве в День Октябрьской революции и к памятнику маршалу Жукову. В мероприятии участвовали примерно 1,2 тыс. человек, передает Коммерсант.

"Я призываю всех патриотов, сегодня, в день 7 ноября, отметить этот главный праздник. Это праздник трудового народа, это праздник нашей великой государственности. Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения",— сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов после церемонии.

7 ноября в России ежегодно отмечают День Октябрьской революции. В этот день (25 октября по старому стилю) в 1917 году в Петрограде произошло восстание, закончившееся провозглашением власти Советов.