07 Ноября 2021
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Экономика Свердловская область
(2006) | Фото: www.lianet.ru

Екатеринбург получит федеральные средства на трамвайную ветку до Академического уже в этом году

Правительство России направит дополнительные средства на строительство трамвайной ветки в Академическом районе Екатеринбурга.

"Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением. Речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Здесь появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе", говорится в сообщении на сайте Правительства.

Работа ведётся в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Транш на 1,1 млрд руб. Свердловская область разделит с Башкирией - там средства выделяются на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Общая протяжённость сооружения составит 23,4 км. В будущем это позволит возвести 16 млн кв. м жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.

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Екатеринбург получит федеральные средства на трамвайную ветку до Академического уже в этом году

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Теги: трамвай, академический, федеральный транш



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