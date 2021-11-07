Екатеринбург получит федеральные средства на трамвайную ветку до Академического уже в этом году

Правительство России направит дополнительные средства на строительство трамвайной ветки в Академическом районе Екатеринбурга.

"Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением. Речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Здесь появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе", говорится в сообщении на сайте Правительства.

Работа ведётся в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Транш на 1,1 млрд руб. Свердловская область разделит с Башкирией - там средства выделяются на ускоренное строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы. Общая протяжённость сооружения составит 23,4 км. В будущем это позволит возвести 16 млн кв. м жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.