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Происшествия Свердловская область
Александр Габышев (2019) | Фото: Андрей Затирко (RFE/RL)

Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу

Якутского шамана Александра Габышева поместили в психиатрическую больницу в Екатеринбурге, сообщает Коммерсант-Урал со ссылкой на свои источники.

По данным издания, шаман был задержан 5 ноября, при себе у него была справка из психбольницы. Каким образом шаман оказался на Урале, пока неизвестно. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать информацию позже.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Александр Габышев был направлен на лечение в новосибирскую психбольницу специализированного типа Минздрава РФ. Его признали невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили в рамках уголовного дела о насилии в отношении росгвардейца.

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, "изгонять Путина". В сентябре 2019 года его задержали на 202-м км федеральной трассы М-53 "Байкал" и отправили обратно в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансер. О своем новом походе, который должен был начаться в марте, шаман объявил 11 января. Он планировал доехать до Москвы на белом коне, встретившись перед этим со своими соратниками в Иркутске.

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Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу

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Теги: якутский шаман, психбольница



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