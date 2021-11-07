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Происшествия Москва
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Четверым приезжим предъявили обвинение в покушении на убийство жителя Новых Ватутинок и его ребенка

Четверым молодым людям, напавшим на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.

По сообщению пресс-службы управления СКР по Москве, сегодня Щербинский городской суд изберет меру пресечения для обвиняемых, следствие ходатайствовало об аресте всех фигурантов.

По материалам следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка. Все нападавшие - уроженцы одной из республик Закавказья, трое имеют гражданство России.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. Организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учетов.

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Четверым приезжим предъявили обвинение в покушении на убийство жителя Новых Ватутинок и его ребенка

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Теги: нападение в ватутинках, новая москва, покушение на убийство



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