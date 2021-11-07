Жители Свердловской и Тюменской областей присоединились к обращениям против QR-кодов

Два новых обращения, связанных с несправедливостью системы QR-кодов, опубликованы в сети.

Жители Каменска-Уральского записали ролик, в котором обратились к прокурору Свердловской области.

"Мы - граждане России, проживаем в государстве с демократическими принципами управления, которые регламентируются Конституцией и законами Российской Федерации, гарантирующими нам равные права и запрещающими сегрегацию граждан на какие-либо группы, классы, по каким бы то ни было признакам", - говорится в обращении. Автор также напомнил об уголовной ответственности за дискриминацию с использованием служебного положения.

В записи отмечается, что привитые члены общества также являются носителями и распространителями коронавируса.

От прокуратуры уральцы требуют проверить указ губернатора, регламентирующий введение ограничений для непривитых граждан на предмет соответствия Конституции и законам России, и отменить введенные указом ограничения.

Аналогичное обращение опубликовали жители Тюменской области. Они обращаются к президенту, напоминая, что он неоднократно говорил о добровольности вакцинации. Однако теперь невакцинированным россиянам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы, они не могут нормально учиться из-за запретов на очное обучение, посещать культурные и спортивные учреждения. Тюменцы считают, что введенные ограничения идут вразрез с требованиями Конституции и российскими законами, вызывают озлобленность и конфликты, а должностные лица, ответственные за введение ограничений, превысили свои полномочия. В обращении перечисляются категории граждан, пострадавших от введения ограничений, в частности - люди, не имеющие смартфонов; не зарегистрированные на Госуслугах; переболевшие коронавирусом в легкой форме и не обращавшиеся к врачам.

Аналогичные ролики записывают люди по всей стране.