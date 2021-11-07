"Асбестовский стрелок" арестован за обстрел больницы и машины врача

"Асбестовский стрелок" арестован до января. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Свердловской области.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по г.Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, вечером 2 ноября неизвестный совершил несколько выстрелов по больнице №1 Асбеста и машине врача реаниматолога ковидной реанимации.

Накануне он был задержан, во всем признался и написал явку с повинной. По предварительным данным у него имеются погашенные судимости.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого, в прошлую пятницу, на женщину-медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся. Сотрудники больницы подозревали местного жителя, который, вероятно, мог мстить за смерть одной из пациенток.