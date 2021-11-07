07 Ноября 2021
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фильм 16-ый, постер, лп (2021) | Фото: kinopoisk.ru

Зрители увидят техническую премьеру фильма "16-й" 7 ноября

Кинокартину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" представят российскому зрителю в воскресенье, 7 ноября. Технический показ фильма-исповеди пройдет в 20:00 по московскому времени.

Посмотреть ленту можно будет на одноименном сайте - https://16film.ru/. Первоначально показ кинокартины бизнесмена Евгения Пригожина был запланирован на 3 ноября в Нью-Йорке и 8 ноября в Москве, но американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center внес свои коррективы.

В связи с этим представление картины зрителю перенесли на 5 ноября, но его сорвали, выгнав людей из зала Angelika Film Center & Café. В социальных сетях даже появились кадры, на которых видно, как сотрудники заведения принуждают зрителей покинуть зал. Тогда уже авторы фильма-исповеди решили показать фильм в Сети. О проекте Пригожина зрители узнали из трейлера, где закадровый голос пообещал рассказать всю правду о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году. Тогда, несмотря на прогнозы специалистов, в политической гонке победил Дональд Трамп.

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Зрители увидят техническую премьеру фильма "16-й" 7 ноября

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Теги: фильм 16-ый, премьера, евгений пригожин, вмешательство в выборы, трамп



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