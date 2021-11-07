Самолет А321, совершивший "чудо на кукурузном поле", утилизируют после окончания расследования

Самолет "Уральских авиалиний", экстренно приземлившийся на кукурузном поле под Жуковским, оказался никому не нужен. Его можно будет утилизировать только после окончания расследования аварии, рассказал основной совладелец и генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов

"Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию", — заявил Скуратов в интервью РБК.



По его словам, сейчас самолет лежит на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и сейчас обсуждает его с Росавиацей. "Нашли значительное количество птичек (при вылете из аэропорта в двигатели самолета попали птицы. — РБК), это все сфотографировано", — добавил топ-менеджер.