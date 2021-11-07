России и Белоруссии предстоит унифицировать законодательство в рамках программ интеграции

России и Белоруссии предстоит унифицировать законодательство в рамках программ интеграции. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По кго словам, вопросы приведения к общему знаменателю норм законов планируется обсудить на заседании Совета Думы в понедельник. "А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - добавил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, передает Интерфакс.

Теперь, в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, написал Володин.