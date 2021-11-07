07 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

В Первоуральске во время дорожного конфликта с перестрелкой пострадал стажер ГИБДД

Дорожный конфликт в Первоуральске закончился стрельбой.

Как сообщил пресс-атташе свердловского полицейского главка Валерий Горелых, на перекрестке проспекта Ильича с улицей Чкалова поссорились водители автомобилей Опель и Тойота.

"Полицейские установили, что между водителями произошла спорная ситуация. Водитель автомобиля "Тойота" произвел три выстрела в сторону оппонента, причинив ему травму, а также несколько раз по его транспортному средству. Пострадавшему, которым оказался стажёр по должности ГИБДД территориального ОВД, оказали первую медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась", - рассказал Горелых.

Стрелявшего доставили на патрульной машине в отдел полиции для установления более подробных обстоятельств. По данному факту проводится проверка с участием специалистов подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Отделом полиции Первоуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ".

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В Первоуральске во время дорожного конфликта с перестрелкой пострадал стажер ГИБДД

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Теги: дорожный конфликт, перестрелка, стажер гибдд



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