Армянка Симоньян и чеченец Кадыров поссорились из-за того, можно ли называть кавказцев кавказцами

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров поспорили из-за освещения в СМИ драки в Новых Ватутинках, где четверо парней напали на мужчину с ребенком. Все четверо задержанных оказались приезжими, уроженцами одной из кавказских республик, трое получили гражданство России.

"Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Глава Чечни возмутился и заявил, что ему "осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева". "Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда", - написал Кадыров в своем канале.

"Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления - давайте и тут называть национальность или хотя бы "лицо славянской национальности", "уроженец Москвы". Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам", - написал Кадыров и обратился к Администрации президента и Госдуме с требованием не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян.

Симоньян в ответ напомнила Кадырову, что она сама "с точки зрения классической географии, — такой же "кавказец".

"Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как "лицо кавказской национальности", обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее", - подчеркнула Симоньян и добавила, что "с таким же успехом, это могли оказаться армяне. Что никак не изменило бы сути моего поста".