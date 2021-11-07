Шестеро шахтеров погибли при выбросе метана на шахте Абайская

При выбросе метана на шахте Абайская погибли шестеро горняков, двое пострадали.

По данным МЧС Казахстана, авария произошла в 06.30 мск в забое вентиляционного штрека К10. Всего в шахте находились 64 работника, 56 самостоятельно вышли на поверхность.

Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.

Шахта "Абайска" — угледобывающее предприятие угольного департамента компании АО "АрселорМиттал Темиртау". Создана в июле 1998 года путём объединения шахт имени М. И. Калинина (до 1971 — шахта № 9 — Шерубайнуринская) и "Абайская" (до 1971 — шахта № 6—7 Шерубайнуринская). Расположена в городе Абай Карагандинской области, единственная работающая из пяти шахт, существовавших в 1980-х в городе. Входила в состав треста "Абайуголь", в 1970-м вошедшего в состав комбината "Карагандауголь".

Аварии на шахте происходили и ранее: при строительстве шахты "Абайская" в 1958 году в результате обрушения погибли 6 проходчиков, в 1980 году при взрыве метана в забое просека 2 центр, промышленного штрека № 41 пласта k18, погибло 7 человек. В 2008 году при взрыве газа в лаве 32К10-С погибли 30 человек (7 из них найдены, а 23 признаны погибшими и навсегда остались в лаве).