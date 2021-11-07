07 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мошенники выманили у блокадницы 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге пенсионерка отдала 1,2 млн руб. мошенникам, которые сообщили ей о мнимом ДТП с участием племянницы.

В субботу днем 85-летней блокаднице позвонила женщина и голосом, похожим на голос её племянницы, рассказала о том, что спровоцировала ДТП, и теперь ей нужны деньги, чтобы избежать уголовного преследования.

"Она рассказала, что я переходила дорогу на красный свет, и меня сбила беременная 1980 года рождения. Якобы она и ее ребенок сильно пострадали, против меня завели уголовное дело, и нужны деньги, чтобы его закрыть", — рассказала Накануне.RU племянница пострадавшей.

После этого с другого незнакомого номера позвонил мужчина, представившийся следователем. Он сообщил, что хочет помочь, но делает это на свой страх и риск, поэтому о сделке никому нельзя рассказывать. Достаточно передать деньги на лечение беременной, чтобы закрыть якобы заведенное уголовное дело. Сама племянница, по словам мужчины, разбила губу и ее отвезли в больницу.

Женщина, звонившая до этого, позвонила снова и попросила пенсионерку дать столько денег, сколько сможет. Свой изменившийся голос объяснила разбитой губой.

Затем мужчина пришел к блокаднице домой. Он попросил простынь, наволочку, кружку и ложку "в больницу". Он начал диктовать текст заявления с просьбой закрыть уголовное дело в связи с тем, что пострадавшая в ДТП получила компенсацию физического и морального вреда в размере 800 тыс. руб.

После того, как женщина передала мужчине деньги, он уехал, но вскоре вернулся вновь и попросил еще. Тогда блокадница отдала еще 400 тыс. руб.

В общей сложности мошенники выманили 1,2 млн руб.

"Эти деньги она копила всю жизнь, все ее сбережения", — прокомментировала родственница пострадавшей.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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В Екатеринбурге мошенники выманили у блокадницы 1,2 млн рублей

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Теги: Блокадница, мошенник



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