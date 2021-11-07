07 Ноября 2021
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Экономика В России За рубежом
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Кудрин: Потери мировой экономики от пандемии коронавируса - 4-10 триллионов долларов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии коронавируса от $4 трлн до $10 трлн. Об этом он заявил в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - сказал Кудрин. При этом, по его словам, системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии, передает ТАСС.

"Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - добавил Кудрин.

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Кудрин: Потери мировой экономики от пандемии коронавируса - 4-10 триллионов долларов

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Теги: алексей кудрин, мировая экономика, потери



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