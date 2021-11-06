В Тобольске в гостинице адвокат избил следователя. Полицейский в больнице, адвокат арестован

Тобольского адвоката, который напал на следователя полиции, арестовали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюсенмкой области в Telegram.

Адвокат Вадим Силин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, ночью 5 ноября, Силин, находясь в номере гостиницы Тобольска, в результате конфликта со следователем регионального УМВД России по Тюменской области, несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.

По решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2022 года.