В Норильске эвакуируют шахтеров рудника "Заполярный"

В Норильске шахтеров эвакуируют из рудника - вентиляционная система вышла из строя.

По сообщению Интерфакса, речь идет о руднике "Заполярный". В забое находится порядка 80 горняков, пострадавших среди них нет.

Все шахтеры оснащены резервными источниками подачи кислорода.

Отметим, что в 2017 году на руднике "Заполярный" произошел взрыв скопившегося газа, предположительно, метана, в результате которого погибли трое шахтеров. Разработку рудника ведет "Норильский никель", в компании пока не прокомментировали происшествие официально.