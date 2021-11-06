07 Ноября 2021
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Происшествия В России
(2004) |

В Норильске эвакуируют шахтеров рудника "Заполярный"

В Норильске шахтеров эвакуируют из рудника - вентиляционная система вышла из строя.

По сообщению Интерфакса, речь идет о руднике "Заполярный". В забое находится порядка 80 горняков, пострадавших среди них нет.

Все шахтеры оснащены резервными источниками подачи кислорода.

Отметим, что в 2017 году на руднике "Заполярный" произошел взрыв скопившегося газа, предположительно, метана, в результате которого погибли трое шахтеров. Разработку рудника ведет "Норильский никель", в компании пока не прокомментировали происшествие официально.

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В Норильске эвакуируют шахтеров рудника "Заполярный"

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Теги: рудник заполярный, эвакуация шахтеров



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