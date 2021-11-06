06 Ноября 2021
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

РПЦ признала оправданным применение QR-кодов

Русская православная церковь признала оправданным применение QR-кодов в ситуации, когда ежедневно гибнет более 1000 человек.

"Это все равно, как если бы на войне мы каждый день бы теряли полк, при таких темпах смертности речь может идти об общенациональной катастрофе. По состоянию на начало ноября, Россия занимает первое место по количеству умирающих в сутки от коронавируса. Это очень страшная статистика, и я думаю, что во многом мы сами виноваты в том, что сейчас происходит", - отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он в то же время высказал мнение, что люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, либо должны сидеть дома, чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других, либо для них должен быть обговорен перечень мест, где они могут появляться, а где нет, передает Интерфакс. Относятся ли церкви и храмы к местам, которые, по мнению клирика, нельзя посещать невакцинированным, он не пояснил.

По данным на 6 ноября, в РФ выявлено 41 335 случаев коронавируса, это максимальное число заболевших за всю пандемию. В стране умерли за сутки 1188 пациентов.

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РПЦ признала оправданным применение QR-кодов

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Теги: qr-код, дискриминация, рпц



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