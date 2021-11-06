06 Ноября 2021
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Общество В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Лукашенко снял маску в красной зоне больницы, чтобы доказать, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой красной зоны больницы города Орши, чтобы доказать, что он не двойник.

Как объяснил глава республики, он хотел доказать общественности, что посещает больницы лично. "Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит", — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Минздрав Белоруссии 20 сентября заявил о четвертой волне коронавируса в стране. В начале октября там ввели обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Однако на совещании по эпидситуации Лукашенко высказался против принудительной вакцинации, штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности граждан.

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Лукашенко снял маску в красной зоне больницы, чтобы доказать, что он не двойник

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Теги: лукашенко, красная зона, маска, двойник



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