"Спутник лайт" начнет поступать в регионы на следующей неделе

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что в регионы вскоре поступит вакцина "Спутник лайт". Напомним, в ряде регионов возник дефицит однокомпонентной вакцины, после того, как власти ввели дополнительные ограничения для непривитых.

По словам Мурашко, дополнительный объем вакцины заказан. Поставки в регионы начнутся на следующей неделе, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Петербурге. Ее дефицит также образовался в Красноярском и Пермском краях, в Кургане, Екатеринбурге. При этом запасов остальных вакцин в регионах вполне достаточно. На прошлой неделе в Минздраве также пообещали организовать поставки "Спутник Лайт" в регионы в ближайшую неделю.