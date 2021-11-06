06 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбург-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область пока не будет продлевать нерабочие дни

В Свердловской области не будут продлены нерабочие дни.

"Оперштаб продолжит мониторить, как введённые меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора", - отмечают в оперштабе.

Напомним, в Свердловской области учеников среднего и старшего звена (с 5 по 11 класс) перевели на дистанционное обучение с 8 по 13 ноября.

За минувшие сутки выявлен 741 новый случай COVID-19 на Среднем Урале, в том числе 207 в Екатеринбурге. Состояние 939 госпитализированных оценивается как тяжелое, 596 из них находятся в реанимации, в том числе 483 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 366. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 521 человек. 27 человек за сутки умерли.

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Свердловская область пока не будет продлевать нерабочие дни

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Теги: нерабочие дни, продление



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