В нерабочие дни вырос спрос на авиаперевозки

В объявленные президентом "нерабочие дни", призванные снизить заболеваемость коронавирусом, увеличилась нагрузка на авиаперевозчиков. Совладелец и гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов отметил в интервью РБК, что рост спроса замечен по всем направлениям.

"Особенно это касается Крыма, Сочи, Минвод", - сказал Скуратов.

По его мнению, люди "устали сидеть в квартирах".

Скуратов утверждает, что самолет — одно из самых безопасных мест от коронавируса: "Cистема вентиляции в самолетах несколько раз в минуту меняет весь воздух. Там можно заразиться, [только] если рядом с тобой сидит человек и чихает весь полет".

