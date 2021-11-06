У животных в зоопарке выявили коронавирус

В зоопарке города Денвер в США животные заболели коронавирусом. Заражение выявлено у гиен.

Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида, передает Интерфакс.

Работники зоопарка рассказали, что обе заразившиеся гиены испытывают легкие симптомы заболевания - они сонливы, периодически кашляют, у них замечены выделения из носа. Этим особям гиен 22 и 23 года, это выносливые животные, и, как ожидается, они скоро поправятся, считают ветеринары зоопарка.

Ранее в этом же зоопарке коронавирус выявили у 11 львов и двух тигров. В сообщении отмечается, что все они уже либо выздоровели, либо идут на поправку.