ФБР и полиция сорвали премьеру фильма «16-й» в Нью-Йорке

Американские спецслужбы сорвали премьеру российского фильма «16-й» в Нью-Йорке. Премьерный показ кинокартины, позиционируемой как «исповедь Евгения Пригожина», должен был пройти сначала 3 ноября в Film Society of Lincoln Center, а потом 5 ноября в Angelika Film Center & Café.

Об этом в интервью российским СМИ рассказал продюсер фильма Сергей Щеглов. По его словам, если кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил показ без объяснения причин, то в Angelika Film Center & Café, который специализируется на показе независимого кино, ворвались сотрудники ФБР и полиции и запретили демонстрацию фильма «16-й».

https://www.youtube.com/watch?v=wKTdkRXL9KM&feature=emb_logo

Эта информация подтверждается сообщениями из американских соцсетей Twitter и Reddit. Участники кинопоказа сообщают, что зрителей силой выводили из кинозала. Видео инцидента уже выложено в Сеть.

Впервые трейлер фильма «16-й» появился на видеохостинге YouTube в конце октября. Из него становится понятно, что Евгений Пригожин решил рассказать правду о том, как проходили выборы 2016 года.

«Надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. Было. Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее трудно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнал», — такой закадровый текст сопровождает трейлер.

Именно после президентских выборов 2016 года в США была развернута кампания о «российском вмешательстве» в избирательный процесс, главным фигурантом которой стал бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин.

Несмотря на то, что спецпрокурор США Роберт Мюллер так и не выявил фактов «российского вмешательства» в выборы, американские конгрессмены и сенаторы объявили Пригожина «угрозой национальной безопасности» и внесли бизнесмена и его компании в санкционный список.

В Москве премьера фильма «16-й» запланирована на 8 ноября.