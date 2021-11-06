06 Ноября 2021
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Общество
Рустам Минниханов (2021) | Фото: president.tatarstan.ru

Президент Минниханов распорядился не пускать в общественный транспорт без QR-кодов

В Татарстане общественным транспортом смогут пользоваться только обладатели QR-кодов. О расширении ограничительных мер сообщила пресс-служба правительства республики.

"В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека", - приводит пресс-служба слова президента республики Рустама Минниханова.

В связи с этим через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Также через две недели планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Эту меру Минниханов объяснил низким охватом вакцинацией и высоким процентом смертности среди пожилых людей.

Также мало вакцинируются студенты, поэтому Минниханов рекомендовал не пускать их на занятия - лица старше 18 лет могут посещать очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе.

В Татарстане продолжают действовать ограничения на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, однако нерабочие дни продлеваться не будут. С 9 ноября предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.

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Президент Минниханов распорядился не пускать в общественный транспорт без QR-кодов

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Теги: qr-код, дискриминация



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