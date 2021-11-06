На юге Екатеринбурга серьезный пожар - взорвался баллон, горят 100 "квадратов" покрышек

На юге Екатеринбурга между Академическим и Вторчерметом произошел серьезный пожар в промзоне. Очевидцы сообщают о черном густом дыме, который видно из разных районов.

"Бабахнуло так, что стены на складе затряслись. Слышно было даже возле перекрёстка на Патриса Лумумбы", - рассказал подписчик паблика Инцидент.Екатеринбург.

По сообщению МЧС области, около часа назад поступило сообщение о пожаре на уд. Академика Вонсовского, 1а. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона. В результате загорелись резиновые покрышки, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Пострадавших нет. На месте работают 18 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники.

По данным 2gis, по указанному адресу располагается компания "Центр автомобильных перевозок", а также многочисленные офисы.