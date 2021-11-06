06 Ноября 2021
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Политика Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Задержан "асбестовский стрелок": мужчину подозревают в обстреле больницы

Задержан подозреваемый в нападении на больницу в Свердловской области. Это житель Асбеста 1982 года рождения. Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, подозреваемый допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения в хулиганстве с применением оружия. Мотив устанавливается.

Напомним, вечером 2 ноября неизвестный совершил несколько выстрелов по больнице №1 Асбеста и машине врача реаниматолога ковидной реанимации.

 

Пресс-атташе областного полицейского главка Валерий Горелых отметил, что сотрудники уголовного розыска сопровождают расследование. Накануне они установили предполагаемого хулигана, который во всем признался и написал явку с повинной. По предварительным данным у него имеются погашенные судимости.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого, в прошлую пятницу, на женщину-медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся. Сотрудники больницы подозревали местного жителя, который, вероятно, мог мстить за смерть одной из пациенток.

 

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Задержан "асбестовский стрелок": мужчину подозревают в обстреле больницы

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Теги: асбестовский стрелок, обстрел больницы



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