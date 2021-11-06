Пермяки обратились к Путину из-за дискриминации QR-кодами: "Мы не цифры, мы люди"

Жители Пермского края записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за ограничений, связанных с введением QR-кодов.

Они обратились к президенту, как к гаранту Конституции, прав и свобод человека, обратив его внимание на разжигание агрессии и ненависти между людьми, а также нарушение прав на труд, на обучение, на медицинскую помощь, на свободу перемещения, экономической деятельности, на неприкосновенность частной жизни, на личную врачебную тайну и другие. По мнению авторов обращения, людей в России начали разделять по принципу наличия QR-кода, введена дискриминация в отношении людей, не прошедших вакцинацию, хотя государство гарантирует равенство прав и свобод. Методы контроля и управления названы в ролике фашистскими.