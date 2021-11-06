Новый максимум. Коронавирусом за сутки заболели 41335 россиян

В России выявлено 41 тыс. 335 случаев коронавируса. Это новый максимум.

Зараженные выявлены в 85 регионах. Только у 11,3% болезнь протекала бессимптомно.

Умерли за сутки 1 тыс. 188 заболевших, выздоровели 29 тыс. 201 человек.

Лидером по заболеваемости остается столица - в Москве за сутки выявлено 6 тыс. 880 заразившихся. В Санкт-Петербурге вдвое меньше - 3138. Почти столько же, 3 тыс. 85 заболевших зафиксировано в Подмосковье. На четвертом месте печального рейтинга Самарская область, где заболели 1 тыс. 621 человек. Замыкают пятерку Воронежская и Нижегородская области, в которых за сутки заболели по 795 человек.

Наиболее безопасные регионы - Калмыкия - 47 заболевших, Камчатский край - 46, Магаданская область - 31, Чукотский автономный округ - 18 и Ненецкий автономный округ - 16.