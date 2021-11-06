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Общество За рубежом
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

Четверо астронавтов покинут МКС не дожидаясь смены

Астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ покинут МКС не дожидаясь смены миссии - корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX покинет станцию 7 ноября.

К моменту завершения миссии они проведут на орбите в общей сложности 199 дней. На Землю астронавты привезут результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг, передает Интерфакс.

 

Смену на МКС привезет Crew Dragon-3, старт которого планируется не ранее 10 ноября в 21.30 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05.30 мск). Он будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19.10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02.10 мск).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

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Четверо астронавтов покинут МКС не дожидаясь смены

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Теги: spacex, мкс, crew dragon



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