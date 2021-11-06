Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве переквалифицировано по более тяжкой статье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать дело о нападении четверых бандитов на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках - поскольку нападавшие использовали колюще-режущий предмет, статья с "хулиганства" будет переменена на "покушение на убийство".

Сейчас задержаны все четверо подозреваемых. Это мужчины 2000, 2002 и 2003 года рождения.

Бастрыкин распорядился оказать психологическую помощь ребенку, на глазах которого избили отца, и убедиться, что ему не нанесли физических травм.

"Кроме того, Бастрыкин поручил проверить факты, распространяемые в СМИ, о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре, а также проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении СКР.

По распоряжению главы Следкома, контролировать расследование будет центральный аппарат ведомства.