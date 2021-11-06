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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Сотрудники "скорой", планировавшие уволиться из-за отказа от COVID-вакцинации, передумали

Сотрудники "скорой", подавшие заявления об увольнении из-за отказа от вакцинации от коронавируса, передумали увольняться. Об этом сообщил депутат Облученского районного собрания от КПРФ, работающий водителем на "скорой", Иван Краснослободцев. По его словам, врачи добились своей цели - их услышали. Однако непонятно, были ли предприняты какие-то меры. Двое работников из числа подавших заявления не стали их отзывать, они увольняются по личным мотивам.

Напомним, в Еврейской автономной области (ЕАО) 26 сотрудников "Скорой помощи" - восемь фельдшеров, пять медсестер, уборщицы и водители двух бригад из Облучья и Пашкова написали заявления об увольнении. Причиной увольнения стал отказ медработников провакцинироваться от коронавируса. В управлении по информполитике аппарата губернатора и правительства региона отмечают, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса - законное право работников.

С 15 ноября к работе в сфере здравоохранения сотрудники будут допущены только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации. Главврач "Скорой" автономии Владислав Коган заявил, что в Облученском районе достаточно медперсонала и средств. При необходимости они будут перераспределены.

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Сотрудники "скорой", планировавшие уволиться из-за отказа от COVID-вакцинации, передумали

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Теги: обязательная вакцинация, скорая помощь, увольнение



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