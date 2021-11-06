06 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: https://www.facebook.com/oleg.bukin.5

В самом центре Екатеринбурга ночью снесли старинный флигель

В Екатеринбурге в центре города ночью снесли старинный дом - флигель усадьбы Поповичевых. По словам председателя общественной организации "Уральский хронотоп" Олега Букина, флигель входил в охранную зону объекта культурного наследия "Дом контор".

Букин считает, что спонтанное решение о сносе здания посреди ночи застройщик принял после неудачного заседания градсовета на минувшей неделе. Напомним, за "Домом контор" предполагается построить 30-этажное здание гостиницы. Проект при рассмотрении на градсовете получил неоднозначные отклики экспертного сообщества и был направлен на доработку.

(2021)|Фото: https://www.facebook.com/oleg.bukin.5

По мнению Букина, застройщик поторопился со сносом, чтобы облегчить продвижение проекта. "Минус один средовой объект, зачистка территории для проезда, все это создает новую переговорную позицию. Ну, не будут уже априори на градсовете говорить об историческом здании, о необходимости его сохранения. А нет его уже. Нет домика - нет проблемы", - пишет Букин в Facebook.

(2021)|Фото: facebook.com/oleg.bukin.5

Он отметил нарушения при сносе - работы после 23.00, без принятия мер безопасности, без проведения экспертизы ценности объекта. Лидер "Уральского хронотопа намерен написать заявление в полицию.

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В самом центре Екатеринбурга ночью снесли старинный флигель

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Теги: флигель усадьбы поповичевых, снос, олег букин, уральский хронотоп



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