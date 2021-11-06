Pfizer заявил о появлении эффективного лекарства от ковида

Совсем недавно Денис Проценко говорил, что от ковида нет эффективного лекарства — только вакцины и ещё раз вакцины.

Но вот Pfizer заявила об эффективности нового препарата против COVID Paxlovid в таблетках. Анализ показал снижение риска госпитализации или смерти у пациентов в связи с COVID-19 по любой причине на 89% по сравнению с пациентами, получившими плацебо в течение трех дней с момента появления симптомов.

В компании подчеркнули, что среди участников испытаний препарата, который принимается перорально, не было зафиксировано ни одного летального исхода, пишет РБК.

"Сегодняшние новости кардинально меняют правила игры в глобальных усилиях по прекращению разрушительных последствий этой пандемии", — сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.