В Пермском крае не станут продлевать нерабочие дни

Пермский край не станет продлевать режим нерабочих дней. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"С 8 ноября, после завершения объявленных в России нерабочих дней, возобновляют деятельность заведения общественного питания, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, а также иные организации с предполагаемым скоплением людей, при условии соблюдения установленных ранее требований", - говорится в сообщении.

Решение было принято в связи со снижением нагрузки на ковидные стационары. Введение в Прикамье дополнительных нерабочих дней с 25 по 29 ноября и объявленная в России нерабочей неделя по 7 ноября включительно позволили сократить число контактов между людьми. В результате комплекса мер за период с 30 сентября, когда оперштаб объявил о введении сертификатов и QR-кодов, по 5 ноября в Пермском крае вакцинацию против COVID-19 прошли 200,1 тыс. жителей. Кроме того, за месяц в крае сократилось число пациентов с коронавирусом и пневмониями, которым необходимо лечение в условиях стационаров, хотя уровень заболеваемости остается очень высоким.

Поэтому посещать заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций смогут только вакцинированные граждане при предъявлении QR-кодов. В оперштабе подчеркивают, что данное решение является вынужденной мерой.

Кроме того, в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше.