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уголовное дело (2013) | Фото:

В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на мужчину с маленьким ребенком

В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на мужчину с маленьким ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

"Как сообщалось ранее, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Потерпевшие допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

С подозреваемыми будут проведены необходимые следственные действия.

Добавим, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве.

По поручению Бастрыкина дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на мужчину с маленьким ребенком

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Теги: нападение, мужчина, ребенок, приезжие



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