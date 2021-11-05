05 Ноября 2021
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Происшествия В России
североуральск оао севуралбокситруда (2004) | Фото: Накануне.ru

В шахте "Таштагольская" в Кемеровской области произошел пожар

В шахте "Таштагольская" в Кемеровской области на горизонте минус 350 м произошел пожар. В момент происшествия на аварийном участке находились шесть человек, сообщает ТАСС.

В шахте находились 167 человек. Работа шахты приостановлена. Все горняки были эвакуированы. Пострадавших нет.

На месте происшествия задействованы 27 человек и четыре единицы техники. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

"Сегодня, 5 ноября, в Таштагольском муниципальном районе произошло задымление на шахте "Таштагольской". По предварительным данным, работники предприятия выведены на поверхность, пострадавших нет. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено прокуратуре Таштагола. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Таштагола Ольга Сотикова", - сообщили в прокуратуре.

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В шахте "Таштагольская" в Кемеровской области произошел пожар

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Теги: Таштагольская, шахта, пожар, горняки



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