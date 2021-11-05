Свердловчан напугало скопление автомобилей экстренных служб у аэропорта

Екатеринбуржцев напугало скопление автомобилей "скорой помощи" и пожарных возле аэропорта Кольцово. Видеозапись прислал читатель Накануне.RU.

"Там вот "скорая", там машина пожарных. Их было больше", - сообщил автор видеоролика.

Получить оперативный комментарий от экстренных служб не удалось. В ГУ МЧС региона посоветовали за комментариями по этому поводу обращаться в спецслужбы.

"По нашему направлению деятельности сообщений о происшествиях там не поступало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Воздушная гавань работает в штатном режиме.