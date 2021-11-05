Михаил Делягин: Росздравнадзор начал "охоту на ведьм"

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что власти начали "охоту на ведьм". Так он прокомментировал новость о том, что Росздравнадзор разослал в региональные отделения приказ, в котором дает указание сообщать в следственные органы и прокуратуру обо всех гражданах, "принимающих участие в антипрививочной кампании", как сообщал "Медвестник".

Это уже начало "не административного, а уголовного террора против граждан, которые заботятся о своем здоровье", полагает Делягин.

"При этом не очень понятно, что такое "антипрививочная компания". Я сейчас составляю депутатский запрос, чтобы узнать: считает ли госпожа Самойлова – глава Росздравнадзора – заведомо ложной медицинской информацией заявления господина Гинцбурга, которые друг другу противоречат? Сначала он говорил, что вакцинироваться надо один раз и на всю жизнь. Потом сказал, что раз в два года. Через некоторое время поправил: раз в год. Теперь уже должно до раза в полгода. Или госпожа Попова, которая сначала заявляла, что вакцинированные не передают коронавирус. А через месяц новая версия: они передают коронавирус. Какую из этих информаций я могу распространять, а какую – нет, чтобы не попадать под уголовную ответственность?" - рассказал Делягин ОСН.

Он отмечает, что любые репрессии имеют тенденцию к самопроизвольному расширению.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев указывает, что в июле сообщалось о смерти после ковид-вакцинации в Краснодарском крае целой семьи. Провести проверку было поручено именно Росздравнадзору.

"Результатов этой проверки я нигде не обнаружил. А вы? А теперь, видимо, и не обнаружу", - написал эксперт, который иронизирует, что у Росздравнадзора уже новые функции - строчить доносы.

Парфентьев подчеркивает, что Росздравнадзор как структура не имеет права заниматься подобными вещами, так как такие вещи не входят в его полномочия и функции, изложенные в Положении о Росздравнадзоре. Наоборот, прямая обязанность Росздравнадзора - это выявлять нарушение законов производителями и продавцами вакцин и отслеживать случаи поствакцинальных осложнений.

С этим как раз большие проблемы. Например, все используемые в России вакцины были зарегистрированы с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, доказывающих эффективность, специфическую активность и безопасность (п. 4.1.7). Согласно санитарным правилам, они до сих пор не должны были быть зарегистрированы, так как испытания продолжаются. Но Росздравнадзор никак не реагировал.

Сенатор Маргарита Павлова заявила, что после выходных проверит, действительно ли Росздравнадзор разослал такие письма.

"Хочу напомнить, президент неоднократно подчеркивал, что вакцинация у нас добровольная. А люди могут высказывать любые мнения по любым вопросам. Почему они не могут иметь альтернативное мнение по вопросам вакцинации – лично мне непонятно", - сказал она.

Ситуация с ковидом в России напряженная, но анализ данных за октябрь показывает, что вакцинация ничего не улучшает: в самых вакцинированных регионах ничуть не лучше, чем в самых непривитых, хотя в первых привито 60-70% взрослых, а во-вторых - 25-30%. Кроме того, за последнюю неделю ухудшилась ситуация в десяти регионах, среди которые одни из самых вакцинированных Белгородская область и Тыва. При этом нет ни одного региона из наименее привитых.