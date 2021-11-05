"Жертва изнасилования" в Екатеринбурге попала в больницу

23-летняя студентка РГППУ из Екатеринбурга, ранее заявившая, что ее изнасиловали, выставила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что находится в больнице, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас я нахожусь в больнице, мне ставят капельницы, не могу часто выходить на связь. Это сообщение пишет мой товарищ. Спасибо за поддержку!" - заявила девушка.

Кроме того, по ее словам, она обратилась к адвокату, который будет защищать ее интересы.

Напомним, что, по словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом с парком Павлика Морозова, ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал, потом затащил в такси, а после - в гостиницу "Ямал", где изнасилование продолжилось. Она утверждала, что сбежать ей удалось, только когда мужчина уснул.

Позже в сети было опубликовано видео с камер видеонаблюдения гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры засекли студентку с неизвестным мужчиной в медицинской маске как на улице, так и в подъезде самой гостиницы. На видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим предполагаемым насильником. Также появились сведения о том, что студентка "подрабатывает" вебкамом, и якобы делала она это даже после "изнасилования".

Вскоре "сторис" девушки про изнасилование были удалены, между тем, люди собрали ей "на адвоката" порядка 300 тыс. руб. и стали обвинять "жертву" в "мошенничестве".

На данный момент с историей о возможном изнасиловании студентки в Екатеринбурге разбирается Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, уголовного дела пока не возбуждено. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.