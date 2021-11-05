Мы знали, что "фильм-исповедь" Пригожина вызовет резонанс – Сергей Щеглов

Премьера фильма «16-ый» о выборах в США 2016 года, которая должна была пройти 3 ноября в Нью-Йорке, перенесена на 5 ноября. О причинах переноса журналистам рассказал продюсер киноленты Сергей Щеглов.

Информации о том, почему кинокартина «16-й», заявленная как «исповедь» бизнесмена Евгения Пригожина, не была показана 3 ноября, нет. Сайт фильма, официальный трейлер и реклама больше не доступны.

Журналисты обратились к продюсеру ленты Сергею Щеглову, который объяснил, что показ удалось перенести на пятницу, 5 ноября.

«В настоящий момент договоренность с кинотеатром (другим – прим.ред.) достигнута. Показ пройдет 5 ноября в закрытом формате, чтобы избежать дальнейших срывов», - рассказал продюсер.

По словам продюсера, кинотеатр, в котором должна была ранее пройти премьера, отменил показ в последний момент без объяснения причин.

"Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма "16-й" про Евгения Пригожина в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ", - рассказал Щеглов РИА «Новости».

В данный момент вопрос, состоится ли премьера в США в другой день, и будет ли показан фильм в России, остается открытым. Согласно изначальной дате, в Москве «16-й» должен быть презентован 8 ноября, но пока фильм не включен в сетку кинотеатров. Возможно, показ пройдет на телевидении.

Фильм «16-й» заявлен как «исповедь» Пригожина. Бизнесмен должен откровенно рассказать подробности президентских выборов в США в 2016 году, на которых победу одержал Дональд Трамп. Стоит напомнить, что тогда в Соединенных Штатах было инициировано разбирательство по поводу «российского вмешательства» в выборы, и главным фигурантом в нем был именно Пригожин. Расследование продолжалось в течение двух лет, однако спецпрокурор США Роберт Мюллер так и не смог доказать причастность предпринимателя и российской стороны в целом к избирательному процессу.

«Фильм «16-ый» - наш первый опыт работы над фактически документальным кино, для нас очень неприятная ситуация, что премьера была сорвана. Я не буду делать поспешных выводов и громких заявлений, мы понимали, что фильм такого масштаба вызовет определенный резонанс, поэтому трудности нас не пугают», - заключил Щеглов.