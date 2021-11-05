В десяти регионах страны за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась в 10 субъекта РФ. Такое заявление сегодня сделала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщают РИА Новости.

В список попали два субъекта УрФО.

Так, по словам Голиковой хуже ситуация стала в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республике Татарстан, Тыве, Чувашии

"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — приводит издание слова Голиковой.