05 Ноября 2021
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В десяти регионах страны за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась в 10 субъекта РФ. Такое заявление сегодня сделала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщают РИА Новости.

В список попали два субъекта УрФО.

Так, по словам Голиковой хуже ситуация стала в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республике Татарстан, Тыве, Чувашии

"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", — приводит издание слова Голиковой.

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В десяти регионах страны за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом

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Теги: коронавирус, распространение, Голикова, регионы



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