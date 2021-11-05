В Москве группа приезжих напала на мужчину с ребенком

В Москве полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения группы приезжих на мужчину с маленьким ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

Видеозапись конфликта ранее была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как группа из четырех мужчин бросается на мужчину с ребенком.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что после нападения сотрудники полиции проводят рейд. Они выясняют, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых для установления их личностей и проверки документов задержаны