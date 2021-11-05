05 Ноября 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве группа приезжих напала на мужчину с ребенком

В Москве полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения группы приезжих на мужчину с маленьким ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

Видеозапись конфликта ранее была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как группа из четырех мужчин бросается на мужчину с ребенком.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что после нападения сотрудники полиции проводят рейд. Они выясняют, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых для установления их личностей и проверки документов задержаны

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В Москве группа приезжих напала на мужчину с ребенком

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Теги: нападение, мужчина, ребенок, приезжие



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