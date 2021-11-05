05 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники, истязание (2021) | Фото: В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле будут судить мужчин, зверски пытавших своего земляка

В Нижнем Тагиле следователи полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух ранее неоднократно судимых местных жителей 32 и 30 лет, которые едва не замучили до смерти своего 38-летнего так же ранее судимого земляка, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Три тома собранных материалов направлены для вынесения приговора в суд Ленинского района города. По его данным, фигуранты дела обвиняются в совершении разбойного нападения, хищении оружия, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже.

Один из задержанных гражданин Архипов ранее судим по ч.1 ст.158 (2 раза), ч.2 ст.158 (3 раза), ч.2 ст.159; ч.1 ст.116 (2 раза); ст. 264. ч.1 (2 раза); ст. 161 ч.2 (3 раза) УК РФ. Второй задержанный гражданин Макаров ранее судим по ч.2 ст.159 и ч.2 ст.158 УК РФ.

Жертвой тяжкого преступления стал мужчина, проживающий по улице Космонавтов. Он сам обратился за помощью в полицию, сообщив, что малознакомые люди жестоко пытали его под угрозой применения огнестрельного оружия, приковывали наручниками к батарее, насильно удерживая в чужой квартире.

наручники, истязание(2021)|Фото: В.Н. Горелых

"ЧП произошло 26 июля 2021 года в ходе совместного распития алкоголя. На случайном "фуршете" потерпевший имел неосторожность обмолвиться перед ранее судимыми собутыльниками, что он и сам того же поля ягода, срок отбывал якобы за насильственное преступление. Именно это обстоятельство, по предварительным данным, и послужило причиной резкой агрессии. Дело тут же дошло до рукоприкладства. Озлобившиеся "коллеги" пристегнули оппонента наручниками к батарее и стали издеваться, требуя под угрозой пистолета 30000 рублей. Пострадавший периодически терял сознание от пыток, но после того, как приходил в себя, его вновь продолжали избивать. Чтобы добиться своего, злоумышленники подстригли прикованного "под ноль", насильно забрали ключи от жилища и мобильный телефон. Спасло "узника" то, что истязатели под воздействием выпитого спиртного уснули. Воспользовавшись этим обстоятельством, жертва вымогателей сумел освободиться и вызвать сотрудников полиции", - рассказал полковник Горелых.

Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемых и отправили их в СИЗО, где они сейчас и находятся в ожидании вердикта суда по букету статей, который им инкриминируют представители МВД.

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В Нижнем Тагиле будут судить мужчин, зверски пытавших своего земляка

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Теги: истязания, пытки, уголовное дело



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