В России продлен розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса

Правительство РФ продлило до конца года проведение розыгрыша по 100 тыс. руб. среди вакцинированных от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина. Завершиться розыгрыш должен был 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

Соответствующий документ с подписью премьера Михаила Мишустина опубликован на сайте ведомства.

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак". Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.