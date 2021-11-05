05 Ноября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

В Тазовском районе пропал ребенок кочевников

В Тазовском районе уже несколько дней продолжаются поиски пропавшего 14-летнего подростка.1 ноября мальчик самовольно ушел из Антипаютинской школы-интерната. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, подросток ранее неоднократно сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей, ведущих кочевой образ жизни.

Следователи возбудили дело по статье "Убийство".

"Уголовное дело возбуждено на основании факта исчезновения подростка при обстоятельствах, позволяющих предположить его криминальную смерть, с целью более полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время силами правоохранительных органов, администрацией поселка, общественниками ведутся поиски несовершеннолетнего в окрестностях села. Поисковые группы также направлены к стойбищам родственников пропавшего. Запланированные поисковые мероприятия с участием авиации будут проведены, как только позволят погодные условия", - говорится в сообщении ведомства.

Также следователи возбудили дело по статье "Халатность", в рамках расследования которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников интерната.

К поискам пропавшего ребенка готов подключиться поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал". По данным "Север Пресс", уже третьи сутки 30 добровольцев из Надыма, Нового Уренгоя и Тарко-Сале сидят на рюкзаках и ждут вертолета. Пока они занимаются сбором и обработкой информации удаленно.

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В Тазовском районе пропал ребенок кочевников

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Теги: подросток, ребенок, пропажа, поиск, уголовное дело



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