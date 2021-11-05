В Еврейской автономной области сразу 26 сотрудников "Скорой" подали заявления об увольнении

В Еврейской автономной области (ЕАО) 26 сотрудников "Скорой помощи" - восемь фельдшеров, пять медсестер, уборщицы и водители двух бригад из Облучья и Пашкова написали заявление об увольнении, сообщает ТАСС.

Причиной увольнения стал отказ медработников провакцинироваться от коронавируса. В управлении по информполитике аппарата губернатора и правительства региона отмечают, что освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от коронавируса - законное право работников.

С 15 ноября к работе в сфере здравоохранения сотрудники будут допущены только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации

Главврач "Скорой" автономии Владислав Коган заявил, что в Облученском районе достаточно медперсонала и средств. При необходимости они будут перераспределены.