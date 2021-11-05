Госдума рассмотрит "дело Рашкина" после обращения генпрокурора

Госдума созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина и рассмотрит вопрос изъятия у него депутатского иммунитета, если поступит соответствующее обращение генерального прокурора. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

Он сообщил, что если от генпрокурора поступит такой запрос, то Госдума не станет откладывать рассмотрение вопроса.

"Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", - сказал Володин.

Напомним, в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Кроме того, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу. В КПРФ доклад по инциденту представят после 8 ноября.