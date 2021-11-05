В Совфеде заслуженный врач России выступил за продление локдауна

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление режима нерабочих дней еще на неделю, сообщают РИА Новости.

"На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", - приводит издание слова парламентария. При этом он подчеркнул, что сами граждане должны соблюдать меры безопасности - носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что продлить нерабочие дни уже решили в Томской области - до 15 ноября, в Брянской области - до 14 ноября, Курской и Челябинской областях - до 12 ноября, в Смоленской - до 10 ноября.

Москва и ряд регионов, в том числе Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия заявили, что не планируют продлевать локдаун.